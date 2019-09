Wenn man sich viel mit dem Thema Konsum, Trends und Kleidung umgibt, kommt man zwangsläufig an einen Punkt des Zuviel. Warum sonst gehen Wohltätigkeit und die Modeindustrie so schön Hand in Hand? Ich bin ohnehin schon länger etwas angeödet vom ständigen Nachladen im Kleiderschrank und habe daher begeistert beschlossen, direkt den Selbsttest zu wagen. Nur etwas abgewandelt. Als Packmuffel und Mensch ohne Plan habe ich bisher nämlich immer einfach so viel Zeug in meinen Koffer geschmissen, dass ich vor Ort eine angenehme Auswahl hatte. Wer so packt, packt jedoch nicht sonderlich bewusst. So kam es nicht nur einmal vor, dass ich essentielle Dinge, wie einen Pullover, genug Unterwäsche oder auch Schuhe einfach vergaß. Mein Plan? Zehn Teile sind erlaubt für meinen 14-tägigen Urlaub nach Portugal. Die Hoffnung? Bewussteres Packen und Erleuchtung. Außerdem die Erkenntnis, dass wenige, gut kombinierbare Teile das Geheimnis zu eigenem Stil und mehr Zufriedenheit sind. Die Ausnahme? Im Gegensatz zu Project 333 erlaubte ich mir, meinen Bikini und zwei Paar Schuhe und Accessoires nicht zu den zehn Teilen hinzuzuzählen.