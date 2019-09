Überraschend ehrlich fand ich das Geständnis von Haley, dass sie schlicht und ergreifend nicht die finanziellen Mittel besitzt, um in der oberen Modeliga mitzuspielen. Eine Redaktuerin von Man Repeller hat kein Geld für Mode? Und gibt das auch noch zu? Es gibt also noch eine normale Welt in all dem Wahnsinn, wie wunderbar diese Worte sind! Was bleibt einem, der wenig hat? Haushalten. Und so ging Haley Nahman dazu über, seit jeher nur noch in Second Hand Geschäften zu kaufen – und auf diese Weise ihre modische Kreativität wieder zu entfachen. Denn mal ehrlich, ein Vintagehemd auf Trendniveau zu bringen ist um Längen anspruchsvoller, als das fertig geknotete Teil im Laden zu kaufen, oder? Darüber musste ich eigentlich am meisten nachdenken.