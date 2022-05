Du bist gerade spontaner als sonst? Das liegt am Mars im Widder

Vom 28. Mai bis zum 21. Juni konstelliert der Mars im Widder mit der Venus im Stier und gewährt uns auch in Sachen Liebe und Romantik großartige Gelegenheiten. „In der Mythologie sind Venus und Mars als die kosmischen Liebhaber:innen bekannt – während der Tage, an denen sie beide gleichzeitig am Firmament so eine starke Position einnehmen, ziehen wir dann nicht bloß Liebe, sondern auch Geld magisch an“, erzählt Montúfar. Die Zeit ist gekommen, um dich durch deine Dating-Apps zu swipen und ein Lottoticket (oder zwei?) zu kaufen – was hast du schon zu verlieren?