Ich versuche mein Leben auch außerhalb der Mode umweltbewusster zu gestalten.

Versuchst du abgesehen von Mode & Beauty Nachhaltigkeit auch in anderen Bereichen in dein Leben zu integrieren?



Klar, versuche ich mein Leben außerhalb der Mode umweltbewusster zu gestalten. Ich esse seit sechs Jahren kein Fleisch mehr und „kompensiere" so das CO2, das leider durch meine Flüge und Autofahrten entsteht. Innerhalb Deutschlands probiere ich so viel wie möglich mit der deutschen Bahn zu reisen. Zu Hause haben wir Ökostrom und ich gebe Geld für Öko-Lebensmittel aus. Leider sind die nue meistens in Plastik verpackt. Wir brauchen mehr verpackungsfreie Supermärkte in Hamburg !



Was entgegnest du Kritikern, die dir vorwerfen “zu wenig” nachhaltig zu sein?



Ich habe bis jetzt keine Kritiker. Lucky me. (Lacht.)



Was sind deine 3 liebsten nachhaltigen Fashion Brands?



Das ist eine schwere Frage. Es gibt so viele tolle Brands. Das Hamburger Label Jan’n’June.

,Chafor aus München und Filippa K zählen zu meinen liebsten.



Welche 3 nachhaltigen Beauty-Produkte finden sich immer in deiner Tasche?



Der Concealer von RMS Beauty, Augenbrauen Gel von Lavera und eine Lippenpflege von Dr. Hauschka.



Wo gehst du am liebsten nachhaltig shoppen?



Ich entdecke immer wieder kleine, neue Läden, wie z.B. neulich in München den Iki M Store oder Fairfitters in Köln.