Warum versteht kein Influencer, dass eine Show ohne Instagram nur sie selbst beleidigt?

Wenn Marc Jacobs bei seiner Herbst/Winter 2017-Präsentation einen 1990er-Trend zurückgebracht hat, dann definitiv das Krähen-Gefühl. Alle reden über seine Show, weil Stille auf einmal etwas Besonderes ist. Überrascht wurde das Publikum vor allem mit Pünktlichkeit. Die Show begann um 13:59 Uhr – eine Minute zu früh. In einer Welt, in der man in der Front Row lieber 2.000 Mal statt zweimal auf den Auslöser drückt, um das perfekte Bild von sich posten zu können, ist die Abwesenheit des Aufschiebens auf einmal ein Skandal. Apropos erste Reihe: Es gab keine. Die geladenen Gäste – unter anderem Lil' Kim und Frances Bean Cobain – saßen sich links und rechts in einer langen Reihe gegenüber. Die Models liefen in aller Stille über den so entstandenen Laufsteg, um die von der Dokumentation Hip-Hop Evolution inspirierte Kollektion zu präsentieren. Ihr Ziel? Der Bürgersteig vor der Armory, auf dem sie zwischen Klappstühlen und riesigen Boxen posierten und die Gäste beim Herauskommen mit ihren Smartphones filmten. Ob nun Augenzwinkern oder echte Kritik an einer Zeit, in der Instagram Live mehr wert ist als ein Showmoment im Real Life: Der große Moment der New Yorker Modewoche ist dem Designer damit gelungen. Im Vorfeld kündigte Jacobs bei WWD schlicht an, die Live Experience in den Fokus rücken zu wollen. Online wäre die Präsentation ja sowieso zu sehen – zwar nicht unmittelbar, jedoch nur einen Wimpernschlag nach der Show. Einen Aufschrei gegen das strikte Echtzeit-Postingverbot, das eine außergewöhnliche Live Experience nicht nur bei der Modewoche ausmacht, gab es nicht. Im Gegenteil: Jacobs wird einstimmig als Rebell gefeiert, der die Modewoche mit dieser „Revolution“ wieder bedeutsam macht. Weg mit den Smartphones, weg mit dem Zirkus! Leandra Medine von Man Repeller, die ihre Karriere als Bloggerin begann, spricht sogar von einem „Umschreiben der Regeln der NYFW“