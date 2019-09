An alle Brillenträger: Ihr kennt den langen Weg; von den dicken Kullertränen in der Jugend, weil man eben kein Gestell auf der Nase haben wollte, bis hin zu den Modellen, die man jetzt freiwillig trägt – und nicht nur, weil wir vor Kurzem an Kendall Jenner oder Gigi Hadid gesehen haben, wie scharf selbst die grösste aller Brillen, die Geek-Brille, aussehen kann. Auf Instagram sprengen die gerade den Trendrahmen. Wer aber auch hinter dicken Gläsern große Augen behalten will, sollte beim Schminken ein bis zwei Dinge beachten. Hier lang zu unseren Tipps: