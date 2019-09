Obwohl wir uns als Gesellschaft schon bemerkenswert vorwärts bewegt haben, haben es Frauen und Mädchen noch immer wesentlich schwerer, ihren Traumberuf oder ihre Karriere zu verfolgen als Männer. Die Arbeitsrealität einer Frau ist ernüchternd. In den USA verdienen Frauen im Schnitt 77 Cent pro Dollar eines männlichen Einkommens, in Deutschland sind es 88 Cent pro Euro. Natürlich gibt es Erfolge zu verzeichnen, doch meist kommen sie mit einer Fußnote: 2017 gibt es beispielsweise eine Rekordanzahl an weiblichen CEOs der Fortune 500 Unternehmen – die bahnbrechende Zahl lautet in diesem Fall 24. Ein Mädchen, das heute geboren wird , kann mit wachsender Wahrscheinlichkeit 100 Jahre alt werden – und wird mit ebenso großer Wahrscheinlichkeit noch immer nicht genauso viel verdienen wie ihr männlicher Counterpart. Wir sehen, es gibt noch etliche Glasdecken, die es auf dem Weg nach oben zu brechen gilt. Doch wenn wir den jungen Mädchen und heranwachsenden Frauen erzählen, sie könnten alles erreichen, ohne ihnen dabei die dafür nötigen Instrumente an die Hand zu geben und ihre Erwartungshaltung etwas zu drosseln, dann sind das alles nur leere Versprechen. Wir können uns alle einig sein, dass wir mehr Frauen in Aufsichtsräten, in Gerichtssälen, in Tech-Startups brauchen. Doch Mädchen zu sagen, dass sie mit bloßer harter Arbeit all ihre Ziele erreichen, wäre schier kurzsichtig. Diese uneingeschränkt Euphemismusbrille negiert dabei eine jahrhundertealte Tradition von Sexismus und gesellschaftlicher Ungerechtigkeit. Es heißt nicht, dass etwas nicht möglich ist. Man sollte jedoch Klartext reden, was die Erwartungen angeht. Denn die Hindernisse, die einer Frau in den Weg gelegt werden, könnten sich negativ auf die Ambitionen und das Selbstvertrauen auswirken. Wer nicht ganz die 100-Prozent-Marke erreicht, weil es durch gewisse ungleiche Strukturen einfach so ist, der sollte nicht an seinen Fähigkeiten zweifeln. Ich sage nicht, dass wir jeder 6-Jährigen den Traum vom Staatsoberhaupt absprechen sollen. Ich finde nur, dass wir sie schon im Voraus darüber aufklären sollten, wie das mit den Mitbewerbern, der Kritik, der Bezahlung und der öffentlichen Meinung aussehen kann. Wir sollten junge Frauen nicht zu naiv verträumten, blind hoffnungsvollen Menschen heranziehen, sondern sie zu Problemlöserinnen, starken Teamleadern und guten Freundinnen machen. Zu Frauen, die ihre Schwächen und Stärken einzusetzen wissen und sich nicht kleinkriegen lassen, weil sie mit 26 das erste Mal eine ungerechtfertigte Absage bekommen. Wir sollten Mädchen erklären, dass die größte Kraft bereits in ihnen, im Hier & Jetzt liegt und nicht in utopischen Vorstellungen von dem, was noch vor uns liegt. Vielleicht werden wir – und sie selbst – dann von dem überrascht sein, was sie sich ermöglichen und schaffen.