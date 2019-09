Die rote Sohle setzt sich durch: Louboutin erzielt vor Gericht einen Etappensieg

Am Montag mit dem falschen Fuß aufgestanden und danach direkt zwei verschiedene Schuhe angezogen? Das kann dir durchaus auch passieren, wenn dein ganzes Schuhregal voller Louboutins steht. Wenn die luxuriösen Pumps oder Loafer bei dir zuhause aber eher selten sind, dann erleichtern sie die zusammenpassende Schuhwahl durchaus. Immerhin ist so eine rote Sohle selbst mit dem schlimmsten Kater kaum zu ignorieren. Dass das Wiedererkennungsmerkmal des ikonischen Brands nicht nur bei Fans ankommt, wurde jetzt vor Gericht geklärt. Mehrere Marken lieben das Rot an der Unterseite ihrer Schuhe – und weil Louboutin zukünftig die einzige Schuhmarke mit roter Sohle sein will, ist das Unternehmen vor Gericht gegangen.