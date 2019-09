Wie lang habt ihr für den Look gebraucht?



Vor zwei Tagen habe ich die Inspiration der Kollektion bekommen. Ich habe schon öfter mit Marina zusammengearbeitet und weiß, was sie mag und was nicht. Anhand der Moods, für die Schmetterlinge und viel Farbe Inspiration waren, habe ich schon erahnt, dass es ein Nude-Look wird, der der Kollektion Raum schafft. Die Mode soll im Vordergrund stehen.



Wie sieht deiner Meinung nach der perfekte BeautyLook für die Fashion Week aus?



Das Schöne an der Fashion Week ist ja die Vielfalt. Jeder Designer hat eine andere Vision und Idee, die zu seiner Mode passt. Da gibt es Grunge-Einflüsse, Out of Bed-Ideen und so viel mehr. Deswegen würde ich gar nicht sagen, dass es den perfekten Fashion Week Look gibt. Mein persönlicher Geschmack ist da sowieso außen vor.



Ich mag es aber natürlich, wenn die Mädchen schön aussehen, aber zu schön kann auch schnell langweilig sein. Es muss eine eigene Note da sein. Davon ist auch das Zusammenspiel von Kollektion und Casting abhängig.