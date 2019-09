Das große Finale des Modemonats ist in vollem Gange, denn in Paris werden gerade die neuen Kollektionen für Herbst/Winter 2017/2018 präsentiert. Heute nachmittag steht ein besonderes Highlight auf dem Programm, denn Nadège Vanhée-Cybulski präsentiert ihre neuen Looks für Hermès. 16:30 Uhr geht's los und hier seht ihr alle Looks im Live Stream!