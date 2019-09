Bekannt geworden ist das französische Label durch eine Ikone: Die Birkin Bag, benannt nach der englischen Schauspielerin Jane Birkin – gehört haben davon schon die Meisten.

Gegründet wurde Hermès aber schon vor dem Mythos. 1837 in Paris begann das Familienunternehmen mit der Herstellung von Zaumzeug & Kutsch- und Sattelzubehör.

Heute überzeugt das Label die Kritiker mit seiner schlicht eleganten Mode, die sich ihrer über 150 jährigen Geschichte sehr bewusst ist und sie auch feiert, aber es nicht versäumt, innovative Schritte in die Zukunft zu wagen.

Überzeugt euch selbst davon und schaut den Livestream an.