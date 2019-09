Wir nehmen euch mit auf die Milan Fashion Week! Also zumindest virtuell. Heute Abend geht in der italienischen Modemetropole nämlich die Show von Versace über den Laufsteg und bei uns könnt ihr jeden einzelnen Look im Live Stream begutachten. In der vergangenen Saison eröffnete obendrein Topmodel Gigi Hadid die Show. Welcher Runway-Star wird es wohl diesmal sein?



Wir sind gespannt und schalten selbstverständlich um 18 Uhr ein. So wird euer Freitag gleich ein bisschen glamouröser!