Wie oft gehst du shoppen und wo?



Momentan natürlich im Belstaff Store. Ich habe aber auch andere Lieblingsdesigner und ich verfolge ihre Kollektionen immer genau. Dann kaufe ich mir, was ich brauche, um meinen Look für die neue Saison zu kreieren. Wenn ich in einem Schaufenster etwas sehe, das meine Aufmerksamkeit erregt, dann muss ich es haben.



Welches ist das wichtigste Kleidungsstück in deiner Garderobe?



Schöne Unterwäsche und Pyjamas. Und Stücke mit sentimentalem Wert, die jemandem gehört haben, den ich liebe.



Also hat Kleidung auch einen emotionalen Wert für dich?



Ja unbedingt. Solche Stücke behalte ich für immer. Ich hebe alle Dinge auf, zu denen ich eine emotionale Verbindung habe. Ich liebe es aber gleichzeitig auch auszumisten und meinen Kleiderschrank zu organisieren. Dann gebe ich immer total viel an meine Freunde weiter.



Glaubst du, dass Mode Frauen bestärken kann?



Ja natürlich, aber wahre Stärke kommt von innen. Kleidung kann aber unterstützen. Sie kann dabei helfen, darüber hinwegzutäuschen, wenn man mal einen nicht ganz so großartigen Tag hat.



Was ist dein liebster Power Look?



Ein großartiger Anzug von Stella McCartney und ein aufrichtiges breites Lächeln!



Die Kollektion ist ab sofort online erhältlich. In der kommenden Frühlingssaison geht die Kollaboration zwischen Liv Tyler und Belstaff übrigens in die zweite Runde!