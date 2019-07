Dieser Code wird nämlich von Menschen der LGBTQ+-Community verwendet. In den 70ern wurde der Handkerchief Code besonders bei homosexuellen Männern beliebt, um zu zeigen, dass sie an Gelegenheitssex interessiert sind. Dafür stopften sie ein farbiges Taschentuch in eine der hinteren Hosentaschen. Je nachdem welche Farbe das Tuch hatte, wurde eine andere sexuelle Vorliebe oder Sexstellung damit in Verbindung gebracht. Sogar die Taschenseite hatte eine eigene Bedeutung. Codes wie dieser wurden schon lange von der LGBTQ+-Community genutzt, um sich an öffentlichen Orten vor anderen queer Menschen zu outen. Bis ins 19. Jahrhundert reicht die Geschichte zurück, aber auch heute noch werden sie weltweit verwendet.