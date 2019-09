Die Plagiatsvorwürfe gegen Leandra Medine stürzen ihre Fans in ein Dilemma

Wie heißt es so treffend? „You should never meet your heroes.“ Doch man muss seine Idole auch gar nicht unbedingt treffen, um eine ordentliche Backpfeife von der Realität verpasst zu bekommen. Immer wieder beflecken Menschen mit ihrem Verhalten ihr Realness-Erbe. Dass es nun den ultimativen Fels in meiner Mode-Brandung erwischen musste, tut allerdings besonders weh. Vorab: Es gelten auch hier noch die Zweifel zum Wohlwollen der Angeklagten auszulegen und das letzte Wort ist auch noch nicht gesprochen. Eventuell wird es das aber vielleicht auch nie. Dennoch ist die Enttäuschung groß, denn auf der Anklagebank sitzt derzeit niemand geringeres als die Man Repellerin Leandra Medine.