Habt ihr Tattoos?

V: Ich habe zwei: das erste ist ein Songzeile aus Metallica’s „Nothing Else Matters“, „Never opened myself this way. Life is ours, we live it our way“

Das andere ist eine Ranke um mein Handgelenk, inspiriert von japanischen Origamiblumen.



T: Ich habe verschiedene Tattoos. Das Größte habe ich mit 16 in meiner Heimatstadt Riga stechen lassen. Ein Text auf meiner Brust- mein Lebensmotto!

Ein anderes habe ich in Miami machen lassen „Gotta Give to Get“. Es war am Ende meines Studiums als ich zum ersten Mal erfahren habe, was harte Arbeit bedeutet. Dann habe ich noch zwei Nummern auf meinen Handgelenkinnenseiten 20 und 2. Ich hatte ein Projekt im Designstudium mit dem Namen 20.2. Es ist eine Verschlüsselung, du kannst gerne raten für was sie steht...