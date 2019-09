Ich war selbst erstaunt, was der Gelbwurz alles kann. Verwandt mit Ingwer, würzig, heilend und einfach mal etwas anderes. Begegnet ist uns allen Kurkuma schon häufig, versteckt in unserem Curry-Pulver und dort ausschlaggebend für die intensive gelbe Färbung.



Worauf wir jetzt erst kommen, darauf schwören andere schon lange. In der indischen Heilkunst Ayurveda wird es zu den „heißen“ Gewürzen gezählt und als reinigend und energiespendend gefeiert. Die thailändische Küche verwendet Kurkuma schon lange, aber eher in frischer Form, nicht getrocknet. Nach der chinesischen Heilkunst soll Kurkuma sogar gegen Depressionen helfen.



Doch was hat es nun wirklich auf sich mit diesem Gewürz? In den diversen Büchern, die ich zu Gesundheit und spezifisch zum Thema Darm und Verdauung gelesen habe, wurde Kurkuma auch schon als ein vollkommen unterschätztes Gewürz angepriesen. Was ich herausgefunden habe:



Kurkuma hat eine starke antioxidative Wirkung. Seine Bitterstoffe können den Heißhunger auf Süßes zügeln und geben dem Körper ein schnelleres Gefühl der Sättigung. Kurkuma enthält viele Ballaststoffe, die wichtig für unserem Darm sind. Dazu ist das Wundergewürz entzündungshemmend. Kombiniert mit schwarzem Pfeffer, Zitrusfrüchten und Zimt kann die Aufnahme des wertvollen Gewürzes in unserem Körper erhöht werden.



Voll im Trend sind Getränke mit Kurkuma. Sie sollen den Kaffee am Morgen ersetzen, da Kurkuma Kaffeesäure enthält. Das will ich ausprobieren. Ab jetzt jeden Morgen auf dem Speiseplan: Kurkuma-Cappuccino. Dann mal los.