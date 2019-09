Kübra Gümüşay über die deutsche Diskurskultur & „intellektuellen Stillstand“

Zum Beispiel?

Hasserfüllten Themen und Thesen, die unsere gesellschaftlichen Grundsätze gefährden und Menschenrechte fundamental in Abrede stellen, sollten wir keine prominente Plattform geben, zumindest nicht unwidersprochen und unkommentiert. Es gibt einen sehr schönen Satz von Robert Jones dazu: „We can disagree and still love each other, unless your disagreement is rooted in my oppression and denial of my humanity and right to exist.“ Sobald irgendeine Person einer anderen Person oder einer ganzen Menschengruppe die Menschlichkeit abspricht, geht es nicht mehr um Meinungen, die gleichberechtigt nebeneinander stehen, oder „zwei Seiten einer Medaille“. Eine solche Position gehört nicht in unsere Mitte. Punkt.