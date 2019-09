Da sind diese schon immer da gewesenen Diskussionen – über die lebenswertesten Städte Deutschlands. Wo lebt es sich am besten, pulsiert die Szene, welcher Ort bietet Entwicklung und Inspiration, Kneipenkultur, innovative Bars und hochwertige Gastronomie, die überrascht? Wir wollen auf diesen Zug gar nicht richtig aufspringen. Den Charme vom Fischbrötchen Essen an den Landungsbrücken, wollen wir Hamburg genauso wenig madig machen, wie München seine Eisbachwelle samt Alpenpanorama (seid´s ehrlich, ein eher seltenes Glück).

Und Berlin? Ja wir fangen gar nicht erst an mit Berlin, denn warum die Hauptstadt in aller Munde ist, ist allen bekannt seitdem Sie in aller Munde ist.



CNN hat ganz kürzlich 9 Gründe vorgestellt warum Köln cooler ist als Berlin und da wären wir, angekommen im Westen Deutschlands mit einer realistischer Entfernung für Citytrips nach Amsterdam, Brüssel oder Paris. Als Wahlkölnerin möchte ich nicht noch mehr erzählen über Cafes wo man Kaffee mit 10 Alternativen zu Kuhmilch und vegane Kuchen genießen kann, über Foodmärkte am Wochenende im Jack in the Box und neue Concept Stores die man beim Flanieren durch das Belgische Viertel erkunden sollte (Sehen und Gesehen werden ist hier ein nicht abzustreitender Nebeneffekt), - sondern über das eigentliche Fischbrötchen und die Eisbachwelle Kölns: seine Einfachheit.

Wenn etwas diese Stadt am besten beschreibt, ist es leben und leben lassen. Unprätentiös und sich dessen bewusst, dass man mit den Fassaden der Häuser nicht prahlen kann, hat der Kölner vor allem eines: Herz und ein guten Sinn für Humor. Wenn du also in einer Nippeser Kölschkneipe einen den Barhocker erklimmst, an dem Zettel mit Namen der Stammgäste aufgeklebt sind (ja wirklich!), musst du keine Angst haben vor bösen Blicken, das schlimmste was jetzt noch passieren kann ist, dass du vor den nächsten zwei Kränzen Kölsch den Laden nicht mehr verlässt und mit großer Sicherheit ganz nebenbei die Urgesteine des Veedels (Kölsch für Viertel) beim Namen kennst. Eine recht hohe wahrscheinlichkeit liegt bei Jutta, Ulli, und Karl Heinz, Nachname jeweils Schmitz. Was ist denn nun das Geheimniss dieses kölschen Wesens? Die Hochburg des Jeckentums, in der vor 2000 Jahren schon die Römer wussten, wie man das Leben genießt, versprüht diese bodenständige Gelassenheit und Toleranz.