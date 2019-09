Kim Kardashian benutzt diese Mascara & du bekommst sie für unter 10 Euro in jeder Drogerie

„Die Farbe ist tiefschwarz, die Formel trennt die Wimpern und hebt sie gleichzeitig an. Die Mascara ist optimal für jeden Tag. Trägt man zwei Schichten auf, wird der Look dramatisch.“ Hört sich tatsächlich genau nach den Eigenschaften an, die ich von einer Tusche erwarte. Wer kommt nach Feierabend mit in die Drogerie und guckt, in welcher Filiale die L'Oréal Paris Voluminous Mascara in Carbon Black noch nicht ausverkauft ist?