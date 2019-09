Das beste am Studentenleben – neben der exorbitant langen Semesterferien – ist definitiv das günstige E ssen in der Mensa . Ständig wechselnde Tagesgerichte, Nudel- sowie Salatbars und Gebäcktresen locken zwischen den Vorlesungen und Seminaren die Studierenden und Besucher an. Doch genau wie bei den Studiengebühren gibt es in der Republik große Unterschiede im Punkto Preis. Das Vergleichsportal Netzsieger hat 40 der größten staatlichen Universitäten miteinander verglichen. Beim großen Mensacheck landete die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf auf Platz 1. Gerade einmal 1,50 Euro zahlen die Studenten dort durchschnittlich für eine Mahlzeit. Die drei Unis der Hauptstadt Berlin landen alle in den Top 10 mit Preisen zwischen 1,60 Euro und 1,80 Euro. Am teuersten speist man in den Sälen der Kieler Universität. Ganze 3,20 Euro müssen die jungen Leute dort für Speisen wie Spaghetti Bolognese (übrigens das beliebteste Gericht in deutschen Mensen, gefolgt von Seelachsfilet und Gulasch) hinblättern. Dafür bekommt man in vielen Teilen Berlins schon einen Mittagstisch – im Restaurant!