Diese Berlinerin läuft den Marathon in Sierra Leone, um eine Schule zu bauen

Mir fallen so viele wunderschöne Situationen ein: Zum Beispiel habe ich mit 80 Kindern Fussball gespielt. Alle lachten und hatten so viel Spaß, dass es völlig egal war, wo und womit wir spielen. Wenn ich in die Augen der Kinder geschaut habe, konnte ich ihre Hoffnungen und Träume sehen. Ich durfte nicht nur die Menschen, für die ich Geld gesammelt habe, kennenlernen, ich durfte auch ihre Herzen spüren. Das klingt alles etwas kitschig, aber dieses Gefühl ist so groß und schön, das hat mich auch ein Stück weit wieder zu mir selbst gebracht und mich an meine Hauptmotivation erinnert: Bescheidenheit und Demut.