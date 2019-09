Mailand! Fashion Week! Jil Sander! Wenn das mal nicht schrecklich glamourös klingt. Zumindest in der Theorie, wie so ein Showbesuch dann wirklich aussieht, hat Laura Lewandowski in einer herrlich amüsanten Insta Story für Refinery29 Germany festgehalten. Vom ewigen Anstehen mit anderen Redakteuren über Platzmangel in der xten Reihe bis hin zum verzweifelten Versuch tatsächlich etwas von der Kleidung zu sehen; sie nimmt euch mit in die Show von Jil Sander.