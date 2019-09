Sie sind 64 Jahre alt. Was wissen Sie heute über Fashion, was sie mit 24 noch nicht wussten?

Lassen Sie mich zurückrechnen...Voilà! Vor 40 Jahren habe ich tatsächlich meine erste Kollektion gemacht. Ich sah Fashion als Film, als Bewegtbild mit Eleganz. Es ging mir um die Person, die meine Mode trägt. Ganz egal, wie sie aussieht, wollte ich ihr Wunderschönes nach außen holen. Ich hatte kein Geld und habe meine Idee trotzdem realisiert. Ich bin gesegnet, denn heute weiß ich, dass ich nichts des Geldes wegen mache, sonder nur der Begeisterung wegen. Vor ungefähr zehn Jahren hat sich die Branche verändert: Heute geht es mehr um die Wichtigkeit von Geld, Werbung und Ego. Ich muss ehrlich zu mir sein und motiviert bleiben und nicht des Geldes wegen etwas tun. Zum Beispiel verrate ich Ihnen, ich habe Hermès nicht des Vergnügens wegen gemacht. Klar, konnte ich Geld fordern und sie haben das bezahlt, aber darum ging es mir nicht.



Worum ging es Ihnen? Sie waren von 2004 bis 2011 Designer für Hermès...

Ich habe Givenchy abgelehnt, weil ich zu der Zeit nicht mehr viel von diesem Haus gehalten habe. Chanel, Saint Laurent, Cardin – natürlich, das hätte ich gemacht, denn diese Häuser haben Geschichte, Klasse und Stil. Hermès ebenso und deshalb war es ein Abenteuer, eine Herausforderung. Nachdem ich für Madonna gearbeitet habe, nachdem ich für Luc Besson für den Film „Das fünfte Element” gearbeitet habe, war das etwas, das mir wieder Spaß gemacht hat. Ich war ein Punk, als ich angefangen habe, ein Enfant terrible. Hermès war das Gegenteil meines Styles und das reizte mich, ich respektierte schon immer deren tolle Arbeit mit Leder.



Was wissen Sie heute über die Schönheit, was sie mit 24 noch nicht wussten?

Zuerst musste ich lernen, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt. Dann musste ich lernen, dass Gott nicht existiert. Und dann habe ich – ebenfalls sehr früh – gelernt, dass Schönheit für mich abseits der Norm liegt. Ich erinnere mich, dass ich in der Schule ein Mädchen schön fand, weil sie so anders aussah. Sie hatte extrem rote Haare und sehr weiße Haut, man konnte ihre Adern sehen. Sie war komplett anders. Sie war Halbfranzösin und Halbalgerierin. Sie mochte mich, aber ich wollte, dass sie mich liebt. Also erfand ich, dass ich die gleichen Wurzeln hätte wie sie. Ich schweife ab, nicht wahr? [lacht] Ich erinner' mich an ein Mädchen aus '72, sie war schwarz und hatte gebleichte Jahre, das war eine Sensation damals, die Designer wollten sie nicht buchen. Ich fand es so schön. Eine andere, sie sah aus wie ein Berliner Mädchen mit dünnen Lippen aus den 40er Jahren, sie schminkte sich um die Augen rot und die Lippen schwarz und trug keine Schuhe. Sie arbeitet heute noch mit mir. Die arabische Frau zum Beispiel hat lang nicht stattgefunden in der Mode, es war traurig, denn ich mag Diversität. Der schwedische Typ war nie mein Fall, ich mochte immer das Gegenteil: schwarze Haare, rote Haare, lockige Haare, gebleichte Haare...



Was wissen Sie heute über die Liebe, was sie mit 24 noch nicht wussten?

Ich wusste damals, dass ich zeichnen muss, um geliebt zu werden. Heute habe ich keine preziöse Idee von Liebe. Ich bin die ganze Zeit verliebt: in meine Arbeit, in den Film, in die Menschen um mich herum. Ich habe einmal meine wahre Liebe getroffen, Francis ist zwar zu früh gestorben, aber ich bin dankbar für jede Minute, die ich mit ihm hatte.



Was wissen Sie heute über das Altern, was sie mit 24 noch nicht wussten?

Meine Großmutter vermittelte mir ein tolles Bild vom alt sein. Sie war hübsch, besaß Korsagen, Kleider mit schwarzen Paradiesfedern und Tarotkarten. Sie war magnetisierend. Ich habe durch sie gelernt, dass viele Frauen im Alter schöner werden. Die Falten, die Reife und die Erlebnisse prägen auch die Ausstrahlung. Und das denke ich heute noch.



Und was denken Sie über Ihr Altern?

Ich fand mich auch noch nie schöner [lacht]. Ich hatte Angst, dass ich zu Alten mit den Wehwehchen gehören werde. Aber so fühle ich mich jetzt nicht. Gut, ich kann nicht mehr alles essen, was ich mit 24 essen konnte. Heute werde ich schneller fett und meinem Knie geht es nicht so gut, aber eigentlich merke ich nur daran, dass ich nicht mehr so gut höre, dass ich alt bin. Aber all die Erfahrungen und die schönen Sachen, die Souvenirs meines Leben machen mich glücklich. Ich erfinde mich durch meine Kleider immer wieder neu, recycle Mode und schaffe aus Altem Neues, das ist ein natürlicher Kreislauf und das hält mich jung.