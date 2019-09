Ja, durch die I-Weigh-Community auf Instagram . Dort herrscht ein echtes Gefühl der Solidarität und Gemeinschaft und das, obwohl wir alle aus verschiedenen Teilen der Erde leben. Doch allein schon durch den Fakt, mit anderen durch Nachrichten kommunizieren zu können und sich umeinander zu kümmern, half mir dabei, zu realsieren, dass ich nicht allein bin. Einsamkeit kann sehr schädlich für uns sein – nicht nur für unsere psychische, sondern auch für unsere physische Gesundheit. Wir brauchen Freund*innen, weil wir durch sie Glückshormone ausschütten, weil sie uns dabei helfen, unser Stresslevel zu reduzieren und weil wir uns auch mal bei ihnen auskotzen können. Wenn uns das alles fehlt, sind wir irgendwann super gestresst und Stress kann uns auf lange Sicht auch krank machen. Ich denke es ist wichtig, die Stigmen aus dem Weg zu schaffen, die damit einhergehen, wenn jemand zugibt, sich einsam zu fühlen. Denn tatsächlich es ist extrem wichtig, sich selbst einzugestehen, was man fühlt. Ich glaube, ein Grund dafür, dass das vielen jedoch immer noch so schwer fällt, sind die sozialen Medien. Sie vermitteln uns manchmal einen falschen Eindruck von Gemeinschaft. Versteh mich nicht falsch: Ich bin überzeugt davon, dass es auch in den sozialen Medien echten Zusammenhalt und echte Freundschaften gibt! Doch manchmal denken wir, wir wüssten dank Instagram, Facebook und Co. was im Leben unserer Freund*innen abgeht, obwohl das in Wirklichkeit gar nicht der Fall ist. Was wir sehen, sind die nur Highlights aus ihrem Leben. Niemand zeigt online sein komplettes Leben mit all seinen Facetten. Die sozialen Medien allein reichen also nicht aus, um zu wissen, wie es jemandem gerade wirklich geht.