Sie arbeiten schon sehr lang in der Modebranche. Hat sich die Sichtweise auf den weiblichen Körper ihrer Meinung in dieser Zeit geändert?

Naja, die Mode ändert sich ja sowieso ständig. Früher waren die Models weiblicher, jetzt sind sie dünner und jünger. Aber das wird sich auch wieder ändern. Das sieht man jetzt schon an Mädchen wie Gigi Hadid.



Ist das etwas, das sie begrüßen? In ihren Arbeiten zeigen sie ein sehr vielfältiges Frauenbild.

Ich halte mich weniger an die Mode. Mir geht es eher um Persönlichkeiten. Da ist es egal, ob sie ganz dünn oder androgyn sind, oder ob sie rund und weiblich sind. Es kommt immer auf die Geschichte an, die ich mit einem Bild erzählen will. Ich finde es wichtig, dass Menschen genau so existieren können, wie sie eben sind. Ich habe zum Beispiel gerade mit Ashley Graham zusammengearbeitet, die ja eher rund ist. Sie ist ein ganz tolles Model. Ich liebe einfach Persönlichkeiten und Frauen mit „Umpf".



Sie stellen Frauen generell oft sehr sexy dar. Gleichzeitig sehen wir sie aber auch immer selbstbewusst und ausdrucksstark. Senden sie damit bewusst eine Message?

Ja, ich möchte Frauen selbstbewusst aber auch ein wenig dreist und sexuell zeigen. Ich finde es schön, Frauen so zu sehen und glaube, dass sie sich auch selbst so sehen wollen. Ich stelle Frauen aber nicht als Objekt dar. Ich möchte sie auf ein Podest heben.