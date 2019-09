Was beruhigt dich?

Meine Bestimmung im Leben. Wenn ich das so sage, fühle ich mich schlecht, es klingt so unsympathisch, ich bringe es kaum über die Lippen. Es klingt irgendwie fake, aber: Ich bin geboren um Musik zu machen! Es ist alles, was mich je interessiert hat, meine eigenen Songs zu singen.



Das Video zu Ego hast du mit deinen Freunden gedreht, bist du ein Mensch, der viele Freunde hat? Oder wenige gute?

Ich habe viele richtig gute Freunde. Die ziehen mich aus dem Haus, wenn ich wieder für Tage im Studio verschwinde.



Hast du dich schon mal für deine Freunde geprügelt?

Ja! Für und mit.



Was ist dein meistbenutztes Emoji?

[Sie verdreht die Augen und zieht die Hände neben ihre Schultern]



Aha, das Drama-Queen-Emoji!



Und hast du schon mal über Altersvorsorge nachgedacht?

Was ist das?



Rentenversicherung abschließen, in Immobilien investieren.

Ah, ja, mein Steuerberater meinte auch, ich muss das jetzt mal machen.



Sitzt du lieber am Gang oder am Fenster?

Lieber am Fenster, da kann man besser schlafen. Aber am Gang ist es sicherer. Die Notausgänge sind näher.



Hast du Angst?

Ja, du auch?



Manchmal. Bist du gläubig?

Ja. Schon. Ich glaube an eine höhere Macht.



Hast du mehr Glück oder Verstand?

Was ist Verstand?



Sanity.

Verstand. Aber ich habe auch ganz schönes Glück. Ich glaube, ich habe einen Engel.



Wie sieht der aus?

Wie meine Mutter! Ich glaube, sie beschützt mich vor schlechten Dingen.



Gestern auf dem Konzert war auch dein Vater da. Zerplatzt der nicht vor Stolz?

Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Es ist mir peinlich mit ihm darüber zu reden. Ich bin total schlecht darin soft zu sein. Sogar im Kino. Oder wenn ein Typ, etwas für mich empfindet, werde ich verlegen.



Oh ja, Blumen geschenkt zu bekommen ist so unangenehm!

Ja, aaaaarrrgghhhh!



Und was macht dich sauer?

Ha! Ich werde mindestens vier Mal am Tag sauer. Mindestens! Ach, sieben Mal. Mich machen schon kleine Sachen sauer und dann ist es aus. Was mich am sauersten macht ist, wenn jemand das Opfer spielt. Ich hasse das. Ich bin ziemlich direkt, also ist es einfach in mir die Böse zu sehen.



Was sind das da für Aufkleber die auf deinem Rechner kleben?

„Moabit ist beste“ und „I hate hate.



Okay, eine letzte Frage. Die wichtigste: Welche Eissorte sollte unbedingt noch erfunden werden?

Schwierig... Ah, Oliveneis! Aber süßes.