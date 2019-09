Ich habe 5 Instagram-Make-up-Trends im Alltag ausprobiert & so sah es aus

Instagram ist ein perfekter Ort, um nach Inspiration zu suchen. Das gilt vor allem für Beauty: Ob du deine Make-up-Routine updaten, einen festlichen Look für ein Event finden oder einfach nur die neuesten Schminktrends ausprobieren möchtest, Social Media hat die Antwort. Leider auch auf die Fragen, die du niemals gestellt hast. Denn seien wir ehrlich: Was die Models auf den Laufstegen oder in Editorials tragen, hat mit der Realität nicht viel zu tun. Für Make-up-Artists, die in der höchsten Liga mitspielen, ist ihre Kreativität ihr Kapital: So manche*r Top-Stylist*in kreiert spektakuläre Looks, die fantasievoll sind, wunderschön märchenhaft wirken und unsereins sprachlos zurücklassen. Aber ist das der Effekt, den wir im Alltag mit unserer Schminke erzielen wollen? Man weiß es nicht.