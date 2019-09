Hier gibt’s jede Woche Highlife in Tüten.



Wer ist Frau P.? Die Berliner Autorin treibt es gern bunt, bekennt immer Farbe und wird (was sie selbst ärgert) immer noch rot. Sie ist laut, ihr Rostkehlchen-Lachen (lieblich ist anders…) unüberhörbar. Sie hasst Langeweile, Ja-Sager und Männer ohne Eier. Dafür liebt sie Rührei mit Speck.



Noch nie habe ich Berlin so ruhig erlebt wie in der Nacht nach dem Attentat. Vielleicht war es (auch) das, was mir Angst gemacht hat. Dass das laute Ding plötzlich seine sonst so große und vorlaute Klappe hält. Weil die Stadt, die ich so liebe wie keine andere in Deutschland, plötzlich ein anderes Gesicht aufsetzte und leise Töne anschlug. Nach diesem lauten Aufschrei, der die christliche Welt zum Fest der Liebe erschüttern sollte. Aber die Angst kriegt Berlin nicht klein, dafür hat unser dickes B an der Spree schon zu viel erlebt und vor allem überlebt.



Das Gegenteil von Angst ist Liebe. Und wir wollen l(i)eben!



Wild und hemmungslos. So wie Berlin eben ist, so wie ich Berlin kennengelernt habe. Die Stadt mit den 1000 Gesichtern, so facettenreich und international wie sonst keine andere in diesem Land. Ich bin stolz, sagen zu können: Ich bin ein Berliner! Seit sechs Jahren liebe ich die Schnauze mit Herz! Auch wenn es keine Liebe auf den ersten Blick war… Aber dafür jetzt eine für immer und ewig!