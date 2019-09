Irgendwie fühle ich mich auch ein bisschen doof, weil ich am Anfang mitgezogen habe. Aber vielleicht muss man sich auch einfach an Dingen sattsehen, bevor man sie hinterfragt. Es ist auch nicht so, als würden diese Hypes jemandem wehtun, aber sie nerven mich inzwischen und ich muss es einfach mal loswerden. Ich stelle mir diese Trends ohnehin schwer vor, da sie überhaupt nicht Alltagstauglich sind und auch für Abendveranstaltung fast jeder Couleur. Heißt Trend also hier, dass ich zu Hause in meinem Zimmerchen sitze, in mehrstündiger Arbeit Dinge auf meine Augen klebe, um dann davon ein Foto auf Instagram zu posten?