Aber was, wenn reden nicht mehr hilft: Wo ein Fußballspiel ist, sind eben oft auch Hooligans. „Jeder muss für sich abschätzen, ob eine Situation bewältigt werden kann, oder ob man sich gar selbst in Gefahr begibt. Einerseits ist es unsere Aufgabe, auch in brenzligen Momenten zu intervenieren, andererseits muss man auch wissen, dass unsere Handlungsmöglichkeiten begrenzt sind. Für diese Fälle gibt es dann Ordnungskräfte oder die Polizei. Es geht also immer um die persönlichen Grenzen sowie die Grenzen pädagogischer Arbeit", sagt Katharina.Grundsätzlich arbeiten die Fanprojekte im Vorfeld daran, dass die Gewaltbereitschaft und extremistische Gedanken abgebaut werden – mithilfe von pädagogischen und kreativen Workshops und einer Menge Freizeit- und Bildungsangebote. Katharina verbindet so ihren Beruf mit ihrer großen Leidenschaft: Sie selbst hat jahrelang im Verein Fußball gespielt und kämpft gegen veraltete Geschlechterrollen in dieser Sportart. „Auf den ersten Blick wird man als Frau im Fußball nicht so erst genommen, aber sobald man ein paar Worte mit mir gewechselt hat, ist meist klar, dass ich eine Idee davon habe, was den Fußball für Männer und Frauen so wichtig macht!"Nach verschiedenen Trainingseinheiten mit den DFB fühlt sie sich nun bereit für die Europameisterschaft, über Zwischenfälle oder sogar Terroranschläge will sie sich den Kopf nicht zerbrechen: „Ich denke, dass es eine spannende Zeit für mich wird."Ganz bestimmt, egal wie die Spiele ausgehen: Wir wünschen Katharina, allen Fans und vor allem der deutschen Nationalmannschaft an dieser Stelle viel Glück. Happy Europameisterschaft!Übrigens gibt's alle wichtigen Informationen zu den Spielen in Frankreich, Anlaufstellen und Hilfestellungen auch unter www.fanguide-em2016.de