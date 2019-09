Vor, während & nach der Trauung: 8 Missgeschicke am Hochzeitstag

Bei all der Zeit, der Energie, dem Stress und der (fast schon grenzwertig absurden) Menge an Geld, die in eine Hochzeit fließen, ist es absolut verständlich, dass das Ehepaar jedes einzelne Detail sicher wissen will. Gleichzeitig weiß jeder, der schon einmal bei der Planung einer Hochzeit mitgewirkt hat, eine Sache: Je schneller man über Ausrutscher und Missgeschicke am Hochzeitstag hinwegkommt – denn sie werden passieren, so oder so –, desto schneller kann man das Fest tatsächlich genießen und all das feiern, worauf man so lange hingearbeitet hat.



Für zukünftige Ehepartner und -partnerinnen haben wir in Zusammenarbeit mit ein paar Hochzeitsexperten eine List der gängigsten Fauxpas zusammengestellt und geben Tipps, was man aus den Fehlern anderer lernen und wie man sie umgehen kann.