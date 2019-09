H&Ms neue Herbstkollektion ist da & wartet mit Klassikern auf

Neue Saison, neuer Look? Seit Trends nicht mehr alle sechs Monate von Designern vorhergesagt werden, Street Style an Bedeutung verliert und persönlicher Stil längst die Nase vorn hat, geht die einfachste Formel der Mode nicht mehr auf. Trotzdem ist das Gefühl, etwas Neues zu brauchen, im September bei vielen stärker als in den anderen elf Monaten des Jahres. Deswegen will uns H&M Studio nun mit der neuen Herbstkollektion auf die Saison einstimmen.