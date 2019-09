Im April habe ich an dieser Stelle über die diesjährige Designer-Kooperation von H&M berichtet – und seitdem gar nicht mehr an das bevorstehende Modespektakel gedacht. Vermutlich, weil mich die Wahl für die 19. Kollektion mit einem traditionellen Modehaus eher kalt gelassen hat. In genau einem Monat, am 8. November, wird MOSCHINO (tv) x H&M in die Läden kommen – und genau vier Wochen vor dem Launch wird die Marketing-Maschinerie in Gang gesetzt. Sowohl H&M als auch Jeremy Scott , Kreativdirektor des italienischen Modehauses, haben auf Instagram nun weitere Looks der gemeinsamen Kollektion gelüftet. Und diese sind, wie sollte es anders sein, alles andere als zurückhaltend.