Gerade mal 200 Meter liegen zwischen dem alten und dem neuen Store von Hermès auf der Maximilianstraße. Zum 30. Jubiläum der Traditionsmarke in München wurde gestern die neue Boutique in den historischen Münzarkaden gegenüber der Oper eröffnet. Auf drei Etagen und 640 Quadratmetern kann man dort jetzt alle 16 Produktlinien von Hermès entdecken. Die Birkin Bag im Schaufenster ist aber nur Dekoration. Der Taschenklassiker wird weiterhin auf Bestellung angefertigt. Sofort shoppen kann man aber beispielsweise die neue, limitierte Marlene Bag, die nur in München zu haben ist.