Hepeating: Was tun, wenn sich jemand mit deinen Ideen schmückt?

Für die Zukunft wünschst du dir aber natürlich, dass solche Dinge erst gar nicht passieren. Deswegen solltest du dir mal anschauen, wie du eigentlich nonverbal kommunizierst. Der Psychologieprofessor Albert Mehrabian hat herausgefunden , dass Andere deine Glaubhaftigkeit zu 58 Prozent an deiner Körpersprache festmachten. Die anderen 35 Prozent fallen an deinen Tonfall und nur sieben Prozent an das, was du tatsächlich sagst. Sei dir deshalb deiner Körperhaltung bewusst, halte Augenkontakt und nehme Raum für dich ein, anstelle dich klein zu machen. Wenn du es mit einem sehr lauten, dominant auftretenden Kollegenkreis zu tun hast, hast du eventuell das Gefühl, dass du im Meeting eigentlich nicht mal zu Wort kommen kannst, außer indem du noch lauter schreist als der Kollege, der aktuell sehr entschlossen monologisiert. Das ist allerdings keine gute Idee. Viel effektiver ist es, aufzustehen, dich aufrecht und stabil hinter deinen Stuhl zu stellen und dann deine Ideen zu präsentieren. Zur Not musst du dem Kollegen dann vielleicht sogar mal ins Wort fallen. Das hört sich vielleicht etwas komisch an, aber es funktioniert: Du verschaffst dir und deiner Arbeit den physischen Platz und den Raum, den du haben möchtest – und verdienst.