Wie Alix Strauss erklärt, gibt es dank einer irischen Nonne aus dem fünften Jahrhundert, die bestrebt war, die traditionell ungleichen Geschlechterrollen etwas auszutarieren, einen Brauch, der es Frauen erlaubt ihren Partnern einen Antrag zu machen – an Schalttagen, genau wie in dem furchtbaren Amy-Adams-Film. Es ist natürlich lächerlich, dass das nur an einem einzigen Tag alle vier Jahre in Ordnung sein soll. Aber wenn sogar einer mittelalterlichen Nonne klar war, dass die Art, wie Heiratsanträge meist ablaufen, ziemlich sexistisch ist – und das sogar lange bevor Romantik eine Rolle spielte, als Ehen noch aus rein geschäftlichen Überlegungen eingegangen wurden – dann ist es jetzt, 1.600 Jahre später, vielleicht an der Zeit, dass wir eine Tradition in Frage stellen, die Männern die alleinige Macht über eine so wichtige Entscheidung gibt.