Ich habe 2 Wochen lang keine Hautpflegeprodukte benutzt & so war es

In einigen Artikeln wird zwei bis drei Wochen Hautfasten empfohlen, während andere sagen, dass ein paar Tage pro Monat ausreichen, um einen Unterschied zu sehen. Trotzdem gibt es auch einige Fälle, in denen man das Hautfasten ganz vermeiden sollte. „Wenn jemand eine aktive Hautbehandlung durchführt, zum Beispiel ein Retinoid oder Benzoylperoxid bei Akne, dann wäre es schwierig, auf eine ausgleichende Feuchtigkeitscreme zu verzichten“, so Dr. Hextall. „Ebenso würde ich das Hautfasten nicht empfehlen, wenn es ein aktives Ekzem oder eine Hautreaktion gibt. Die Haut sollte in letzter Zeit keine aktiven Behandlungen wie chemische Peelings oder Laser erfahren haben, die ein spezielles Nachbehandlungsprogramm erfordern.“