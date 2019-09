Warum ich die neuen Haute-Couture-Kollektionen aus Paris langweilig finde

Haute Couture ist die hohe Schneiderkunst der Mode und die Arbeit an einem maßgefertigten Stück dauert gerne mal Hunderte Stunden. In Zahlen bedeutet das, dass an einem einzigen Kleid von Elie Saab beispielsweise 200 Näherinnen ungefähr 7000 Perlen, 5000 Pailletten, 900 Zierblumen und 500 Blütenblätter anbringen. Diese exquisite Handarbeit macht Haute Couture auch heute noch so außergewöhnlich. Bisher ist die Magie der aufwendigsten Form der Mode auch über die Distanz des Bildschirms immer bei mir angekommen. Die luxuriösen Kleider von Traditionshäusern wie Chanel und Dior haben mich zum Träumen gebracht. Detailverliebte Roben und perfekt geschnittene Anzüge können das Herz von Modeliebhabern nämlich schon beim Betrachten schneller schlagen lassen. Obendrein steigern sie die Vorfreude auf die Awardsaison, wenn die liebsten Promis die großen Kleider auf dem roten Teppich tragen. Doch in dieser Saison ist es anders. Am Montag klicke ich mich vorfreudig durch die erste Couture-Kollektion von Maria Grazia Chiuri, der neuen Chefdesignerin bei Dior. Der Eröffnungslook ist eine Kombination aus einer hochgeschlossenen, schwarzen Blazerjacke mit Kapuze. Dazu trägt das Model einen schwingenden Hosenrock. Es folgen sieben weitere klassische Outfits in Schwarz, welche die hohe Schneiderkunst in Anlehnung an das Erbe Christian Diors gebührend zelebrieren. Meine Aufregung hält sich dennoch in Grenzen. Aber es kommen ja noch die großen Roben. Es folgen 50 weitere Looks mit schwingenden oder bodenlangen Röcken, zarten Seidenorganzalagen, feinen Stickereien und künstlerischem Kopfschmuck von Hutmacher Stephen Jones. Die Models wandeln durch einen verwunschenen Garten. Bei Instagram kann ich das grüne Labyrinth aus allen erdenklichen Blickwinkeln bestaunen. Und trotzdem lässt mich das alles kalt. Der Couture-Funke der feenhaften Luxuskreationen will diesmal einfach nicht überspringen. Die Designs erscheinen mir gleichermaßen zeitlos schön wie - und ich traue mich kaum, das zu schreiben - langweilig.