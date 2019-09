Es gibt Filme, die schaust du dir an und spätestens am nächsten Tag hast du sie schon wieder vergessen. Du kannst dich zwar noch an die Handlung, die Schauspieler*innen und vielleicht sogar an den Soundtrack erinnern, aber sie beschäftigen dich einfach nicht längerfristig. Wenn sie besonders gut oder richtig grottenschlecht sind, erzählst du vielleicht noch eins, zwei Freund*innen von ihnen, aber das war's dann auch. Sie verschwinden wieder aus deinem Leben – bis du sie ein zweites Mal anschaust, eine Fortsetzung rauskommt oder du die Werbung eins Remakes siehst. Vielleicht denkst du erst Jahre später wieder an sie. Vielleicht nie.