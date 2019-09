3 Gruppenkostüme für Halloween, damit du deine Clique auf der Party nicht verlierst

Ganz so läuft es natürlich nicht ab. Am 31.10. ist Halloween, ein US-amerikanischer Feiertag, der wie so viel Popkulturelles, auch zu uns hinüber geschwappt ist und sich etabliert hat. Man verkleidet sich also, spielt den Nachbar*innen einen kleinen Streich (bitte keinen, der danach deine Haftpflichtversicherung beansprucht), und feiert, was das Zeug hält. Bei unter-15-Jährigen ist auch das Naschen tatsächlich Tradition, ab 15 gehört man eher zu denen, die die Süßigkeiten aushändigen.