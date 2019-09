Erbsen sind nämlich toll. Sie bringen eine ordentlich Palette an Vitaminen und Mineralien mit, auch ausreichend Ballaststoffe und für so ein kleines Gemüse ganz schön viel Eiweiß. Damit machen Erbsen uns auch noch straff und stark. Vermutlich ist das der Grund, warum seit neuestem Erbseneiweiß auch als Protein-Boost in den Regalen steht.



Die kleinen grünen Murmeln bringen schon von Natur aus eine recht mehlige Konsistenz mit, sind aber leider für Waffeln nicht mehlig genug – was fehlt, ist der Eiweißkleber. Darum gibt es mein Rezept in zwei Varianten: entweder mit gekochtem Vollkorn-Reis als Zusatz zum Teig oder zubereitet mit Dinkelmehl.

(Mein ursprünglicher Teig funktioniert übrigens super gut für Pancakes, auch ganz ohne Dinkelmehl oder Reis – aber das vielleicht ein anderes Mal.)



Als Beilage ein Klacks Kräuterquark auf die Waffeln und angebratene Champignons, die mit einem Schuss Weißwein abgelöscht wurden. Passt super!



Wie in vielen meiner Rezepte verwende ich auch hier zum Einfetten des Waffeleisens Kokosöl. Das ist gut hitzebeständig. Olivenöl hingegen verliert bei Hitze seine wertvollen Vitamine.