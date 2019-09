Good Krama aus Kambodscha – Slow Fashion aus dem Land der Fast Fashion

Ein wenig erinnert mich diese Geschichte an die Mission des kambodschanischen Labels Good Krama. Und nein, ich habe mich nicht verschrieben, es heißt wirklich Krama, dazu aber später mehr. Das besondere an Good Krama? Good Krama kommt aus einem Land, das in über 500 Fabriken Kleidung für den Rest der Welt produziert. Kambodscha ist, neben Bangladesch, die Nähmaschine der Welt. Gerade in den Produktionsländern unserer Kleidung spielt neben dem sozialen vor allem der Umweltaspekt eine große Rolle.