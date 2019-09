Vor etwa drei Jahren fing ich an über eine operative Gesichtsfeminisierung nachzudenken. Ich wollte mich wieder wohl in meiner Haut fühlen. Ich stellte mir wohl Fragen, die sich jede*r vor einer OP stellt. Daran, die richtige Entscheidung getroffen zu haben, zweifelte ich allerdings keine Minute. Was mich aber nervös machte, war das Kleingedruckte und die Angst, zu dem einen Prozent der Menschen zu gehören, die aus der Narkose nicht wieder aufwachen. Ich glaube, dass meine Nervosität und die Angst wirklich davon kamen, dass ich überlegt habe, was das Schlimmste ist, das mir zustoßen kann, während ich unter dem Messer liege.