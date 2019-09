Natürlich kann man vom Muttertag halten, was man möchte. Natürlich kann man auch an jedem der anderen 364 Tage im Jahr seiner Mutter eine Freude machen. Nur, wenn wir mal ganz ehrlich sind: Es ist gar nicht so schlecht, dass es so einen offiziellen Tag gibt, mit konstantem Reminder auf allen Kanälen und natürlich auch einer ausgefuchsten Industrie, die uns mit allerhand Geschenkideen überschüttet. Die Erinnerung ist sehr willkommen, da man zwischen dem ganzen Alltagstrott doch gerne mal das ein oder andere "Danke" vergisst. Den Produktwahnsinn um uns herum brauchen wir aber ganz sicher nicht. Viel schöner ist doch ein Präsent, das passt und an dem man sich noch lange Zeit erfreuen kann. Und weil es auch nicht darum geht, sein Sparschwein zu ermorden, haben wir für euch (und eure Mütter) zehn praktische, schöne und hochwertige Beautygeschenke unter 30 Euro heraus gesucht, die ganz sicher auch in euer Badezimmer passen würden. Ein feines Abendessen oder ein schöner Strauß Blumen macht sich natürlich ebenso gut zu diesen Geschenken, wie eine handgeschriebene Karte und ein dicker Schmatzer auf die Wange.