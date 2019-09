Gehaltsreport 2018: In diesen Berufen verdient ihr dieses Jahr am besten

Über Gehälter spricht man nicht, das ist in Deutschland die Regel. Die Online-Jobplattform StepStone bringt mit ihrem neuen Gehaltsreport ein wenig Licht ins Dunkel. Bereits zum siebten mal in Folge hat das Unternehmen eine ausführliche Studie veröffentlicht, die zeigt, was Fach- und Führungskräfte 2018 hierzulande verdienen. Dafür wurden die Bruttogehälter von rund 50.000 Fach- und Führungskräften ermittelt und nach Berufsfeld, Region, Branche und Berufserfahrung aufgeteilt. Demnach liegt das Durchschnittsgehalt bei rund 58.150 Euro jährlich. Die Ergebnisse zeigen vor allem, dass zwischen den Branchen weiterhin große Gehaltsunterschiede bestehen. In welchen Berufen könnt ihr 2018 am besten verdienen?