Nur nochmal kurz zur Erklärung, für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben: G-Beauty, also German Beauty, ist aktuell in aller Munde. Hautpflegeprodukte mit dem Stempel ‚made in Germany‘ sind weltweit gerade so beliebt wie noch nie zuvor. Das liegt vor allem an den hohen Qualitätsstandards, die andere Nationen mit Produkten aus Deutschland verbinden. Was in Deutschland konzipiert und hergestellt wird, assoziieren andere Länder oft mit zuverlässiger Technik, Effizienz, nachgewiesener Wirksamkeit und herausragender Qualität. Hinzu kommt eine hohe Ehrlichkeit und Transparenz in Produktversprechen, die sich als Doctorbrand – logischerweise – natürlich noch einmal in besonderem Maße unterstreichen lässt. Deutsche Ärztebrands wie Dr. Barbara Sturm, Dr. Timm Golüke oder Dr. Duve (allesamt übrigens aus München) werden durch den Dr.-Zusatz unterbewusst oft als Traditionsmarke mit Jahre langer Expertise verbunden und werden so von Mund zu Mund gehyped. Andere deutsche Marken wie Weleda, Dr. Hauschka oder A4 Cosmetics, die für mich die wahren Urgesteine der deutschen Beautybranche sind, profitieren natürlich auch von diesem Hype und wachsen weltweit.