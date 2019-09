Die 6 coolsten Frisuren für den Sommer direkt aus L.A.

Der wellige Longbob ist für das kalifornische Lebensgefühl genauso essentiell wie Wandern in den Hollywood Hills, Schlemmen bei In-N-Out Burger und das Meckern über den Dauerstau auf dem Highway. Doch irgendwann ist es immer Zeit für einen neuen Look, deswegen präsentieren die gefragtesten Stylist*innen von Los Angeles jetzt neue, wandelbare Frisuren, die du im Sommer ganz easy ausprobieren kannst. Bist du bereit all die langen Fransen um dein schönes Gesicht loszuwerden? Dann könntest du es mit einem lockigen Shag, einem geradlinigen Bob oder dem herauswachsenden Pixie versuchen. Wie sich die haarigen Begrifflichkeiten übersetzen lassen, verraten wir weiter unten.