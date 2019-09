Die aus Istanbul stammende Fotografin Eylül Aslan hinterfragt in ihren neuesten Arbeiten den polarisierenden Begriff der Schönheit. Was bedeutet dieser Begriff heute für uns? Wie nehmen wir Schönheit in Zeiten von Dating-Apps wahr? Ist Schönheit nur etwas Körperliches? Die Fotoserie Trompe L’Oeil, was im Deutschen so viel wie Täuschung des Auges bedeutet, ist aus der Neugierde heraus entstanden, was wir selbst und was Außenstehende als schön oder auch als hässlich wahrnehmen.