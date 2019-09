Ohne Wlan & mit offenem Fenster: Zurück in die Zukunft mit Flixtrain statt DB

Trotzdem hätte ich mir nach wenigen Minuten Fahrt direkt hinter Spandau am liebsten selbst eine Zigarette angemacht. Am besten mit offenem Fenster – um meine Mitmenschen so wenig wie möglich zu stören und weil es so filmreif ist. Um jedoch unermahnt an meinem Ziel anzukommen, habe ich letztlich darauf verzichtet. Aber auch ohne Kippe hat sich die Fahrt im Flixtrain hinter fleckigen Polyester-Vorhängen auf samtig-verklebten Sitzen wie eine kleine Zeitreise angefühlt.